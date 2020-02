Der Australier Daniel Ricciardo im Renault (+0,080) wurde Dritter. Charles Leclerc im Ferrari (+0,164) fuhr auf Rang vier. Der Monegasse saß den gesamten Tag im SF1000, den Sebastian Vettel am Donnerstag gesteuert hatte. Mit 181 Runden verbrachte Leclerc am Freitag am meisten Zeit auf der Strecke, allerdings kamen alle Teams weitgehend ohne Zwischenfälle durch den Tag.

In ihre neue Saison soll die Formel 1 am 15. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne starten.

(SID)