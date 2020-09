Lewis Hamilton wird, daran zweifelt inzwischen kaum noch jemand, noch 2020 die wichtigsten Rekorde von Michael Schumacher ein- und teilweise überholen. Schon am kommenden Wochenende kann er in Sotschi seinen 91. Grand-Prix-Sieg feiern, und dass er am Saisonende siebenfacher Weltmeister sein wird, ist bei derzeit 55 Punkten Vorsprung auf Valtteri Bottas zwar noch kein Selbstläufer, aber doch sehr wahrscheinlich.