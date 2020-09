Mit tränenerstickter Stimme suchte Schumacher am Boxenfunk nach Worten - es misslang. In der Meisterschaft verbesserte sich der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister und Ferrari-Legende Michael Schumacher durch seinen siebten Podestplatz der Saison mit 131 Punkten auf Rang zwei. Im Sprintrennen am Sonntag kann Schumacher nachlegen, aufgrund der Reverse-Grid-Regel muss der 21-Jährige dies allerdings von Startplatz acht tun.