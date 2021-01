Schumacher (21), Meister der Formel 2 und Mitglied von Ferraris Junior-Akademie, startet in seiner Premierensaison in der Königsklasse für das US-Team Haas. Der Auftakt steigt am 28. März in Bahrain. Er habe bei seiner Saisonvorbereitung vor allem Fokus auf seine Nackenmuskulatur und Ausdauertraining gelegt, betonte er.