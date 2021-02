Das Wichtigste sei für Mick Schumacheer die Erfahrung im Rennwagen. "Jeder einzelne Kilometer ist positiv, weil in der Formel 1 sonst so wenig getestet werden kann", sagte Schumacher, "die ganze Rückmeldung des Autos: Wo ist das Limit? Wie stark kann ich in die Kurve reinfahren, ohne Unter- oder Übersteuern zu bekommen? Das sind Sachen, die mir wichtig waren, zu erkennen."

Dass er und sein Haas-Kollege Nikita Mazepin (Russland) neu in der Königsklasse sind, sieht Formel-2-Champion Schumacher nicht als Nachteil an. "Wir haben sehr viele Jahre in Junior-Kategorien verbracht. Ich bin mir sicher, dass wir das Team voranbringen können, wenn wir zusammenarbeiten." Es sei "sehr interessant", so Schumacher, wer von beiden "sich wie schnell entwickelt".