Am Mittwoch wurde offiziell verkündet, was schon länger spekuliert worden war: Mick Schumacher bekommt ein Formel-1-Cockpit. Der Sohn von Michael Schumacher wird ab der Saison 2021 für den Rennstall Haas ins Rennen gehen.

"Tuttosport": "Nach neun Jahren kehrt der Name Schumacher in die Formel 1 zurück. Mick steigt zum Haas-Pilot auf. So wird eine Hochzeit besiegelt, auf die man in der Formel 1 mit großer Spannung gewartet hat."