Gazzetta dello Sport: "Mick Schumacher ist der einzige Lichtstrahl am schwarzen Samstag. Wenn in Monza ein Schumacher in einem roten italienischen Auto - in diesem Fall ein Prema - siegt, dann schlagen die Herzen schneller. An einem äußerst schwierigen Tag für Maranello hat Mick Schumacher den Tifosi eine große Freude beschert."