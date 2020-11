Haas bezieht von Ferrari unter anderem die Motoren. Die Scuderia kann und will bei dem US-Rennstall einen seiner Nachwuchsfahrer unterbringen - Formel-2-Spitzenreiter Schumacher gilt nach wie vor als Topkandidat.

Derweil gab Ferrari am Mittwoch bekannt, dass Schumacher beim Nachwuchsfahrertest am 15. Dezember, zwei Tage nach dem Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi, für ein "anderes Team" zum Einsatz kommen werde. Dasselbe gilt für Schumachers Formel-2-Kontrahenten und Ferrari-Akademie-Kollegen Callum Ilott (Großbritannien) und Robert Schwarzman aus Russland.