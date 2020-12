Mick Schumacher stemmt angestrengt Gewichte. Er trainiert seine Reflexe. Und klettert an einem Seil in die Höhe. Mit diesem kleinen Video in den sozialen Netzwerken stimmt sich Schumacher selbst, aber auch seine Fans auf den Titel-Showdown in der Formel 2 am Wochenende in Bahrain ein. Es trägt den Titel: "Träume müssen keine Träume bleiben."