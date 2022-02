Nachdem der amerikanische Formel-1-Rennstall Haas als erstes der zehn Teams die Lackierung seiner Autos für die kommende Saison bekannt gegeben hat, zieht nun ihr Fahrer Mick Schumacher nach und präsentiert sein neues Helmdesign für die bevorstehende Runde.

Mit den Worten "My 2022 lid" postete der 24-jährige Deutsche die Bilder auf seinen Social Media Kanälen.

Vor einem mit Graffitti besprühten Rolltor sitzend, hält der 24-jährige Deutsche seinen Helm mit einem lächeln in die Kamera.

Zusätzlich präsentiert Schumacher seinen neuen Helm in einem

Der Helm ist im Vergleich zur vergangenen Saison in neuen Farben gehalten. Hinten ist auf türkisem Untergrund wieder der Drache zu sehen, den Fans von Schumacher bereits kennen. Der Drache ist in schwarz gehalten und glitzert passend zum ersten Flutlicht-Rennen in Bahrain.

Sieben Sterne, für sieben Weltmeistertitel!?

Seitlich auf der oberen Hälfte des Helms freut sich Schumacher über einen matt-schwarzen Ring, der in Kontrast zum neon-gelben Farbton oben auf dem Helm steht. "Finde ich ein super cooles Design", kommentiert der junge Deutsche die Farbgebung.

Seitlich ist der Helm in Honigfarben gehalten: "Das ist ein ganz neuer Effekt, den ich noch nicht hatte", schwärmt die Nummer 47 weiter.

Bei genauerer Betrachtung erkennt man seitlich auch das Logo der "Keep Fighting Foundation" - eine Stiftung, welche die Familie Schumacher nach dem Unfall von Michael Schumacher gegründet hat. Ziel der Stiftung ist es, die karitative Arbeit Michael Schumachers fortzusetzen.

Neben seiner Startnummer 47 sind oben auf dem Helm sieben Sterne zu sehen. Diese stehen wahrscheinlich für die sieben Weltmeistertitel seines Vaters.

Mick Schumacher: Helm könnte sich noch verändern

Im Vergleich zur vergangenen Saison haben die Deutschlandfarben keinen Platz mehr auf dem Helm des Formel-2-Meisters des Jahres 2020 gefunden.

Insgesamt ist der Haas-Pilot sehr zufrieden mit dem Aussehen seines neuen Helms: "Ich finde, er sieht mega aus."

Bei dem jetzt vorgestellten Design soll es jedoch nicht bleiben, verrät der 22-Jährige. "Ich habe noch ein paar coole Idee dafür. Ich freue mich, diese im Laufe des Jahres auf meinen Helm zu packen."

