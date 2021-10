Und somit ist auch noch nicht entschieden, ob eine VW-Tochter wirklich den Schritt in die Formel 1 wagt.

Laut "BBC" rücke ein Einstieg aber durch eine deutliche Veränderung der aktuellen Hybrid-Motoren, die 2014 eingeführt worden waren, in greifbare Nähe.

Denn dadurch müssten auch die bestehenden Motorenhersteller wie Mercedes oder Ferrari, die gegenüber VW einen jahrelangen Entwicklungsvorsprung bei den alten Motoren haben, ebenfalls von vorne anfangen. VW sei in die Gespräche über das neue Motorenreglement in den letzten Monaten eingebunden gewesen, so die "BBC".