Bei seinem Blitz-Comeback am Nürburgring wurde Nico Hülkenberg starker Achter, obwohl er erst am Samstag vor dem Qualifying von seinem Einsatz erfuhr und am Sonntag vom letzten Platz startete. Im August hatte der 33-Jährige in Silverstone den Platz von Strolls mexikanischem Teamkollegen Sergio Pérez eingenommen. Ein Cockpit für 2021 hat Hülkenberg bislang noch nicht.