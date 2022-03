"Die Initiative ist längst ergriffen, um diesen Grand Prix hinzukriegen, anstatt Russland in Deutschland zu fahren", berichtete Christian Danner. Demnach seien schon Verhandlungen mit der Formel 1 aufgenommen worden.

Danner merkte jedoch an: "Das ist ein finanzielles Problem." Die hohen Antrittsgelder der Formel 1 möchte man nicht zahlen, weswegen es in den vergangenen Jahren auch keinen deutschen Grand Prix gegeben hatte.

Ad

Allerdings haben andere Strecken gezeigt, was möglich ist: "In Imola gab es einen Riesennachlass und einen Drei-Jahres-Vertrag. Das wollen wir in Deutschland", so Danner.

Formel 1 "Ist doch immer so!" Verstappen kauft Mercedes Probleme nicht ab GESTERN AM 16:40

Nürburgring sprang schon in der Corona-Saison 2020 ein

Vettel ging sogar einen Schritt weiter und wünschte sich ein Rennen auf der legendären Nordschleife des Kurses. "Ich werde ja nicht mehr ewig dabei sein, vielleicht ist das die letzte Chance", sagte der 34-Jährige grinsend.

Sollte der Deal zwischen dem Nürburgring und der Formel 1 zustande kommen, wäre es das zweite Mal nach 2020, dass der Eifel-Kurs relativ kurzfristig ein Rennen erhält. Vor zwei Jahren bekam der Nürburgring aufgrund der Kalender-Verwerfungen durch die Corona-Pandemie einen Grand Prix zugesprochen.

So erklärt Verstappen seine Vertragsverlängerung bei Red Bull

Formel 1 Horner attackiert Wolff: "Lebe nicht als Steuerflüchtling in Monaco" GESTERN AM 11:01