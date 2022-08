Demnach kann der Sieger des Monza-Grand-Prix 2020 das Schwesterteam von Red Bull verlassen, sollte ihm ein Angebot eines Teams vorliegen, das in der Konstrukteurswertung vor AlphaTauri liegt. Das berichtete "RacingNews365" zuletzt.

Der italienische Rennstall liegt in der WM nach einer enttäuschenden ersten Halbserie derzeit nur auf Rang acht, weit unter den Ansprüchen des Franzosen. Ferrari und Mercedes haben ihre Cockpits für die kommende Saison bereits besetzt.

Obwohl Red-Bull-Motorsportkonsultent Helmut Marko Sergio Pérez zuletzt kritisierte, ist der Mexikaner an der Seite von Max Verstappen die unangefochtene Nummer zwei. Eine Rückkehr zur großen Schwester ist für Gasly demnach kein Thema.

2019 wurde der Franzose vom Team, das damals noch als Toro Rosso an den Start ging, zu Red Bull befördert. Dort konnte er die Anforderungen aber nicht erfüllen und musste bereits in der Sommerpause zurück zur kleinen Schwester. Es scheint unwahrscheinlich, dass Gasly eine zweite Chance bei den Österreichern erhält.

Pierre Gasly könnte AlphaTauri wohl dank einer Ausstiegsklausel verlassen Fotocredit: Getty Images

Gasly-Zukunft im Red-Bull-Kosmos unklar

Im März hatte Marko erklärt, man wisse, dass man Gasly verlieren könne, sollte man ihm keine erneute Beförderung anbieten. Dennoch verlängerte das Team kurze Zeit später mit Pérez bis zum Ende der Saison 2024.

Doch der WM-Elfte hat große Ziele. "Mein Verlangen, mein Wille, um Weltmeisterschaften zu kämpfen, ist sehr stark", sagte Gasly vor der Saison im Gespräch mit "auto motor sport". Gerade mit Weltmeister Max Verstappen im eigenen Stall, der einen Rekordvertrag bis 2028 unterschrieben hatte und in dieser Saison auf seinen zweiten WM-Titel zusteuert, scheint dieser Traum unwahrscheinlich.

Zumal Gasly in dieser Saison nicht so überzeugte wie im Vorjahr. Im direkten Duell mit seinem japanischen Teamkollegen Yuki Tsunoda führt Gasly nur knapp 6:5 und liegt in der Fahrerwertung auf einem enttäuschenden 13. Rang.

Szafnauer bestätigt Anfragen

Ein Ausweg könnte nun ein Wechsel zu einem anderen ambitionierten Team sein. Alpine liegt wie McLaren, Alfa Romeo und Haas vor Alpha Tauri. Im Gespräch mit "El Confidencial" erklärte Teamchef Otmar Szafnauer zuletzt, man sei optimistisch, dass Piastri in der kommenden Saison für das französische Team fahre.

Gleichzeitig berichtete der 57-Jährige, dass sich infolge des Alonso-Abschiedes 14 Fahrer bei ihm gemeldet hätten. Gut möglich, dass Gasly einer dieser 14 Piloten war. Eine Rückkehr von Daniel Ricciardo schien bis zuletzt das wahrscheinlichste Szenario für Alpine.

Doch die Perspektive eines zweiten jungen Franzosen im Team könnte diese Pläne nun durchkreuzen. Die "Silly Season" hat gerade erst begonnen.

