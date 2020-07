Ex-F1-Boss Bernie Ecclestone (links) und Lewis Hamilton sind sich uneins bei der Rassismus-Debatte in der Formel 1

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton warf ihm vor, "ungebildet und ignorant" zu sein. Nun reagiert Bernie Ecclestone auf diese Äußerungen. In der "Daily Mail" meldet sich der frühere Formel-1-Chef zu Wort und wendet sich gezielt an Hamilton. Seine Aussagen dort sind als direkte Antwort auf Hamiltons Kritik zu verstehen - und die lässt Ecclestone so nicht stehen.

Verbalathleten - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Zum Einstieg in die nächste Episode der Rassismus-Debatte greift der 89-jährige Ecclestone Hamiltons Bildungsvorwurf auf und meint: "Ich habe den gleichen Abschluss wie du. Immerhin hatte ich einen Grund: Ich war während des Kriegs auf der Schule, nicht immer unter den besten Bedingungen."

Formel 1 Ricciardo statt Vettel: Warum sich McLaren so früh entschied VOR 3 STUNDEN

Doch Hamilton habe "Glück gehabt", dass Ecclestone die Schule mit 16 Jahren verlassen hat, um ins Arbeitsleben einzusteigen. "Denn wäre ich ordentlich ausgebildet worden, dann wäre die Formel 1 vielleicht nicht so, wie sie für dich war. Und du hättest vielleicht nicht so sehr davon profitiert."

Ecclestone räumt ein: Auch er selbst habe von der Formel 1, die er ab den 1970er-Jahren zum Weltsport aufgebaut hat, durchaus profitiert, wurde zum Milliardär. "Ich hatte aber schon etwas verdient, bevor ich in die Formel 1 kam", erklärt Ecclestone weiter.

QUIZ: Kennst du die Fahrer mit den meisten Pole Positions?

Ecclestone mit deutlichen Worten an Hamilton

Tatsächlich hatte Ecclestone einst bei den lokalen Stadtwerken angefangen zu arbeiten, war aber alsbald als Autohändler selbstständig geworden. Hobby-Rennfahrer Ecclestone machte sich schließlich als Fahrermanager einen Namen, wurde später Teamchef und nochmals später Geschäftsführer der Formel 1.

In Richtung Hamilton sagt er nun: "Wenn du einen weiteren Titel gewinnst, dann liegt das an deinem Talent und daran, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Wie die meisten erfolgreichen Personen hattest du ein bisschen Glück und hast hart gearbeitet."

Und dann kommt Ecclestone zurück auf die aktuelle Rassismus-Debatte und meint, wiederum an Hamilton gerichtet: "Du bist aber ein besonderer Fahrer und ein besonderer Mensch. Denke nicht darüber nach, welche Farbe deine Haut hat. Denke darüber nach, welche Farbe deine Gedanken haben. Wir alle sind Menschen, wir müssen gleich denken."

"Neide nicht, was andere haben. Verbessere dich und hole auf. Jeder hat etwas, was andere nicht haben. Manche sind kleiner, größer, dünner, dicker, sehen besser aus. Nutze das, um zu einer Selbstzufriedenheit zu finden, nicht um anderen wehzutun. Wir sind alle gleich geboren. So sollten wir auch leben."

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Rassismus: Ecclestone erzählt Vorfall aus Südafrika

Er selbst, das betont Ecclestone, habe immer schon nach dieser Maxime gelebt. Und er nennt ein Beispiel: "Ich zog die Formel 1 aus Südafrika ab, nachdem ein weißer Südafrikaner einen dunkelhäutigen Journalisten aufgrund dessen Kommentaren getötet hatte." Der bislang letzte Südafrika-Grand-Prix datiert aus der Saison 1993.

Schon viel früher hätte er als Manager von Jochen Rindt ein Erlebnis gehabt, das ihm ebenfalls nachhaltig in Erinnerung geblieben sei. Ecclestone und Rindt sollen sich demnach gemeinsam in einem Fahrzeug befunden haben, das von einem Chauffeur gesteuert wurde, mutmaßlich ebenfalls in Südafrika.

"Eine dunkelhäutige Person überquerte die Straße. Unser Fahrer ließ sein Fenster herunter und schlug die Person mit einem Stock, damit sie am Straßenrand lief. Jochen und ich zogen den Fahrer heraus, holten den dunkelhäutigen Mann ins Auto und ließen ihn an einer sicheren Stelle wieder aussteigen", so Ecclestone Er sei deshalb "halb verhaftet" worden von der Polizei, ergänzt Ecclestone. "Ich erklärte ihnen [dann] die Fakten des Lebens. Das wollten sie aber nicht verstehen."

Er habe bereits "viele Zwischenfälle dieser Art" erlebt, sagt Ecclestone, der später als Teamchef erstmals einem dunkelhäutigen Rennfahrer eine Testchance einräumte. Und so beschließt Ecclestone seine Ausführungen mit folgenden Worten: "Das Leben ist nicht fair. Wir müssen eine jüngere Generation aufklären."

Hamilton, an den diese Botschaft adressiert ist, hat sich bislang nicht dazu geäußert.

QUIZ: Kennst Du die Top 3 der F1-WM seit 1990?

Das könnte Dich auch interessieren: Ex-Weltmeister sicher: "Vettel wäre der perfekte Teamkollege für Verstappen"

Play Icon WATCH Alonso über sein Comeback: "Stoppuhr entscheidet, nicht Alter" 00:00:28

Formel 1 Nach sieben Jahre Pause: F1 angeblich vor Rückkehr auf den Nürburgring VOR 12 STUNDEN