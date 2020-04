Horner hätte "kein Problem damit, für einen kurzen Zeitraum von ein bis zwei Jahren" ein Kundenauto-Modell in der Formel 1 einzuführen, das es Teams erlauben würde, die komplette Technik bei einem der Topteams einzukaufen und de facto nur noch die Mechaniker für den Einsatz des Rennteams zu stellen.

Das würde für möglicherweise bis zu fünf Teams (AlphaTauri, Racing Point, Alfa Romeo, Haas; eventuell auch Williams) den kompletten Entfall der "Kosten für Forschung und Entwicklung" bedeuten, argumentiert Horner in einem Vodcast des britischen TV-Senders "Sky Sports F1".

Max Verstappen hat seinen Vertrag bei Red Bull vorzeitig verlängertImago

"Ihr stellt nur das Rennteam. Wir verkaufen euch unser Auto in Abu Dhabi. Nehmt es! Das wird der schnellste Weg sein, mit geringen Kosten konkurrenzfähig zu sein", sagt der Red-Bull-Teamchef in Richtung der potenziell betroffenen Teams - die da seiner Meinung nach wären:

" Haas nehme ich an, AlphaTauri ganz sicher, Sauber, vielleicht Racing Point. Die kopieren die anderen Autos ja sowieso schon! "

Große Teams befürchten Verlust von Arbeitsplätzen

Kritisch sieht Horner hingegen den Vorschlag einer grundsätzlichen Budgetobergrenze. "Bei Red Bull haben wir 900 Mitarbeiter, die unsere Autos produzieren. Wenn wir in signifikanten Schritten auf das Niveau runterkommen, von dem wir reden, nämlich 300 bis 350 Leute, dann müssen wir Personal abbauen", erklärte der Red-Bull-Chef und ergänzte:

" Für Ferrari gilt das Gleiche, und wahrscheinlich noch mehr für Mercedes. Es geht darum, eine gute Balance zu finden. "

"Da ist die Frage schon gerechtfertigt, ob es richtig ist, dass alle Teams unter der gleichen Obergrenze operieren müssen", argumentiert Horner weiter. "Sollte ein Team weiter hinten, das Komponenten woanders einkauft und keine Kosten für Forschung und Entwicklung hat, an die gleiche Obergrenze gebunden sein wie ein Herstellerteam?"

Max Verstappen (li.) und Christian Horner (re.) von Red BullGetty Images

Eine der Varianten, die momentan diskutiert werden, sieht so aus: Für die großen Werksteams wird die Budgetobergrenze von 175 auf 145 Millionen Dollar reduziert. Für alle anderen Teams, die keine kleineren Teams als Kunden beliefern, sollen 100 Millionen das Maximum sein. Aber das wäre genau wieder jene Zweiklassengesellschaft, die eigentlich abgeschafft werden soll.

Horner: "Geht darum, dass der Sport überlebt"

Red Bull & Co. können dem Vorschlag etwas abgewinnen. Es würde ihre Position an der Spitze der Formel 1 manifestieren. Daher wäre Horner zu Gegenleistungen bereit: "Wenn wir zum Beispiel sagen, dass die drei Topteams eine bestimmte Zeit im Windkanal und mit CFD forschen dürfen, dann könnten wir sagen, dass die Teams von P4 bis P7 etwas mehr Zeit in diesen Bereichen investieren dürfen, wenn sie sich dafür an eine reduzierte Budgetobergrenze halten."

In der Analyse der Coronakrise sind sich ohnehin alle einig: "Diese Krise hat Auswirkungen auf jedes Team und auf jedes einzelne Unternehmen der Welt", erklärt Horner. "Red Bull ist da keine Ausnahme. Die Zeiten erinnern mich ein bisschen an die Weltfinanzkrise von 2008. Die Teams sind jetzt wachgerüttelt."

"Du musst jetzt über den Tellerrand schauen und darfst nicht nur an deine eigenen Interessen denken. Es geht darum, dass der Sport überlebt, dass die zehn Teams überleben", fordert der Red-Bull-Teamchef und erinnert sich: "Wir haben das 2008 schon mal durchgemacht, als Honda ausgestiegen ist. Danach haben wir für die damalige Zeit drastische Änderungen eingeführt."

