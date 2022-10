"Die Zukunft ist fixiert", sagte Horner auf die Frage, ob sich nach Mateschitz' Tod etwas ändern würde.

"Er hat ein sehr starkes Fundament für die Zukunft gelegt. Und da Red Bull 2026 zum Hersteller von Power-Units wird, war das das fehlende Stück in unserem Puzzle, und er hatte die Vision, das zu ermöglichen."

"So wie wir es mit dem Chassis gemacht haben, werden wir den gleichen Geist, seinen Geist in die zukünftige Motorenfirma tragen", versprach der Teamchef und verriet: "Er hat diese Vision vorgegeben, und er war bis vergangene Woche involviert."

"Er hatte die Vision und unterstützte den Plan für Red Bull Powertrains, um das Team für die Zukunft und auf lange Sicht aufzustellen. Und das Engagement, das er dabei gezeigt hat, und das, was er uns in Milton Keynes ermöglicht hat, bringt Red Bull Racing in eine sehr starke Position für viele, viele Jahre."

Mateschitz vor Rennen geehrt

Angesprochen auf das Rennwochenende in Austin, das von der Todesmeldung überschattet wurde, hielt Horner fest: "Es war ein sehr emotionales Wochenende. Als wir die Nachricht von Dietrichs Tod erfuhren, war das für das ganze Team sehr emotional."

"Er ist ein so großer Mann und hat so viel getan, nicht nur für Red Bull Racing, sondern für die Formel 1. Wir waren fest entschlossen, ihn auf eine Weise zu ehren, die ihn stolz machen würde. Es gab also keine schwarzen Armbinden, es gab keine Schweigeminute, sondern es ging darum, ihn zu feiern", so der Brite.

Statt einer klassischen Schweigeminute wurde zu Ehren von Mateschitz vor dem Rennen applaudiert und dazu "Start Me Up" von den Rolling Stones gespielt. "Und die beste Art und Weise, ihn zu feiern, war die Performance auf der Strecke", ergänzte Horner.

Red Bull und Max Verstappen taten dies am Sonntag mit einem weiteren Sieg und sicherten sich zudem noch den Konstrukteurstitel . "Nach acht langen Jahren haben wir nie aufgehört, an uns zu glauben, uns immer wieder aufzurichten und unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich beide Titel zu holen."

"Das haben wir geschafft, und das ist ein Zeugnis für die harte Arbeit all unserer Mitarbeiter, für den Beitrag all unserer Partner und Lieferanten. Und der Geist, den er verkörperte und der sich durch ganz Red Bull zieht, hat es uns ermöglicht, das zu erreichen, was viele Leute für unmöglich gehalten hätten", so Horner.

Horner rechnet nicht mit Ära der Dominanz

Auf die Frage, ob die zweite Weltmeisterschaft für Verstappen und der Konstrukteurstitel darauf hindeuten, dass wir in eine Periode der Dominanz für das Team eintreten könnten, blieb Horner jedoch vorsichtig: "Solche Vorhersagen kann man nicht machen."

"Ich meine, wir haben es mit einigen sehr starken Konkurrenten zu tun. Wir hatten in diesem Jahr ein wunderbares Jahr. Wir haben jetzt alle unsere eigenen Rekorde gebrochen, was zum Beispiel Siege und Doppelsiege angeht. Und wir haben noch drei Rennen."

"Aber wissen Sie, wir haben einige sehr, sehr wettbewerbsfähige Nachbarn, und ich bin sicher, dass sie nächstes Jahr stark zurückkommen werden", ist er sicher.

