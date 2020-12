Die Formel 1 wird die beiden Freien Trainings am Freitag 2021 um jeweils eine halbe Stunde verkürzen. Das geht aus der neuesten Version des Sportlichen Reglements hervor, das die FIA kurz vor Weihnachten veröffentlicht hat.

Statt wie bisher zwei Sessions über 90 Minuten zu absolvieren, wird es am Freitag nur noch zwei Sessions über je 60 Minuten geben. Alle anderen Sessions am Samstag und Sonntag bleiben von der Regelung unangetastet. Damit fährt die Formel 1 vor der Qualifikation nun insgesamt drei Freie Trainings über jeweils eine Stunde. Die Gesamtzeit sinkt damit von vier auf drei Trainingsstunden an einem Grand-Prix-Wochenende.