Er trägt die Verantwortung für das Formel-1-Team sowie andere Motorsportaktivitäten der Marke und wird direkt an Luca de Meo, CEO von Renault, berichten. Wer die direkte Nachfolge von Abiteboul als Teamchef antritt, ist noch unbestätigt. Es wird jedoch angenommen, dass Marcin Budkowski seine Position übernimmt.

09/01/2021 AM 15:02

"Das solide Fundament des Rennteams und der Zentren in Frankreich und England, die in diesen Jahren aufgebaut wurden, die strategische Entwicklung des Sports hin zu wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und in jüngster Zeit das Alpine-Projekt, das für eine neue Bedeutung und Dynamik sorgt, weisen alle auf einen sehr guten Weg hin."