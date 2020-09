Sergio Pérez hatte bei Racing Point eigentlich noch einen Vertrag. Doch dort zog man es vor, ab 2021 auf Sebastian Vettel zu setzen. "Ich denke, es ist ein Kompliment an 'Checo', dass wir so lange überlegen mussten, ob wir einen viermaligen Weltmeister mit all der Erfahrung nehmen, die Seb mitbringt, oder ob wir bei Checo bleiben", erklärte Otmar Szafnauer.