Vettel trug beim GP in Ungarn das ganze Rennwochenende den Regenbogen, das international anerkannte und geschätzte Symbol für Frieden, Toleranz und die Vielfalt von Lebensformen. Er hatte den Regenbogen auf dem Helm, auf den Sneakers und auch seine Mund-Nasen-Bedeckung war ein Regenbogen. Zudem hatte er während der Nationalhymne über seiner Rennfahrerkluft ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Same Love" an, um gegen die Anti-LGBTQ+-Gesetzgebung der ungarischen Regierung zu protestieren.

Im Podcast erklärte der Rennfahrer: "Ich wollte ein Zeichen setzen und ich war sehr stolz, das zu tun."

Vettels Entscheidung war dabei alles andere als unüberlegt. Der Aston-Martin-Pilot wusste, dass die Formel 1 in diesem Sommer in Ungarn gastieren würde und dass die Regierung von Präsident Viktor Orbán der LGBTQ+-Gemeinschaft weiterhin ablehnend gegenübersteht. So verabschiedeten sie unter anderem ein Gesetz, welches Menschen unter 18 Jahren untersagt, Informationen über Homosexualität, Transsexualität und Geschlechtsumwandlungen zukommen zu lassen.

Formel 1 Offiziell: Hamilton-Kronprinz Russell zu Mercedes VOR 7 STUNDEN

Vettel sieht dieses Gesetz als absolut falsch an und überlegte, wie er eine Botschaft senden könnte. Der Deutsche kam zum Entschluss, dass der GP in Ungarn eine gute Gelegenheit bieten würde, um ein Zeichen zu setzen.

Vettels Appell: "Lasst uns alle Menschen gleich behandeln"

Der 34-Jährige betonte: "Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe du hast, es spielt keine Rolle, woher du kommst, es spielt keine Rolle, in wen du dich verliebst. Am Ende will man einfach nur, dass alle gleichbehandelt werden."

Nach seiner Protestaktion in Ungarn bekam er Unterstützung aus der gesamten LGBTQ+-Gemeinschaft zugesprochen. "Ich war überrascht, dass es so eine große Sache war", meinte der Familienvater und fügte hinzu: "Denn im Idealfall würde es keine Reaktion geben, weil es einfach normal ist."

Es gebe immer noch zu viele Länder, die darüber streiten, ob die Homo-Ehe legal sein soll oder nicht. Vettel hat diesbezüglich eine klare Meinung: "Ich denke, es gibt genug Ehen für uns alle. Für Heterosexuelle macht es keinen Unterschied, ob Homosexuelle heiraten dürfen oder nicht, aber für Homosexuelle ist es ein großer Unterschied, wenn sie wie alle anderen heiraten können."

Vettel appellierte zum Schluss des Podcasts noch an die Gesellschaft: "Lasst uns die Menschen so behandeln, wie wir sie behandeln wollen, nämlich gleich, und nicht danach, wen sie lieben", so der Weltmeister und fügte noch hinzu: "Jeder Mensch hat das gleiche Recht auf Liebe."

Das könnte Dich auch interessieren: Offiziell: Hamilton-Kronprinz Russell zu Mercedes

Stroll lobt Vettel: "Sebastian ist ein großartiger Teamkollege"

Formel 1 Hülkenberg reagiert auf Bottas-Wechsel: "Hat viel einstecken müssen" VOR 9 STUNDEN