Einst boomte die Formel 1 in Deutschland, seit Jahren ist der Trend jedoch negativ. Nach dem Abschied von Sebastian Vettel von Ferrari zum Saisonende droht das erste Renn-Jahr ohne deutschen Fahrer seit 1981. Waren es 2010 gar mal sieben Deutsche in der Königsklasse, ist nur noch Vettel davon übrig geblieben. Viele Hoffnungen ruhen auf Mick Schumacher, doch der ist eigentlich noch zu jung.

Stell dir vor, es ist Formel 1 - und kein Deutscher fährt mit: Was für Generationen von Motorsportfans undenkbar war, ist durch Sebastian Vettels Ferrari-Abschied womöglich schon bald bittere Realität. Erstmals seit 40 Jahren könnte 2021 eine Saison ohne deutschen Piloten starten. Der lang anhaltende Negativtrend hätte seinen Tiefpunkt erreicht.

"In Deutschland tut sich der gesamte Motorsport schwer", sagte Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher bei "Sport1": "Ich rede seit acht Jahren davon, dass wir ein Riesenproblem haben." Vom Hype um die Rennserie, den sein Bruder Michael Anfang der 90er Jahre auslöste, ist nicht mehr viel geblieben.

Formel 1 Vettel verhandelt angeblich schon mit neuem Team - für Haug eine "mega Story" VOR 4 STUNDEN

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

2010 gab es sieben deutsche Formel-1-Fahrer

Damals herrschte in der Auto-Nation die Schumi-Manie, der Motorsport boomte. Zwischen 1997 und 2017 waren stets mindestens drei deutsche Fahrer im Feld vertreten, 2010 waren es derer sogar sieben. Auf dem Nürburgring und in Hockenheim fanden mitunter gleich zwei Rennen in Deutschland statt. 176 Grand-Prix-Siege holten die Piloten seit 1992, Schumacher (7), Vettel (4) und Nico Rosberg (1) gewannen zwischen 1994 und 2016 insgesamt zwölf WM-Titel.

QUIZ: Kennst du alle deutschen Formel-1-Piloten seit 1980?

Ein Rennen in Deutschland war 2020 nicht geplant, im Corona-Terminchaos scheint ein überraschendes Hockenheim-Comeback aber nicht mehr völlig ausgeschlossen. "Denkbar ist alles, wenn es wirtschaftlich sinnvoll und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ist", hatte Hockenheim-Geschäftsführer Jorn Teske dem "SID" zuletzt gesagt.

Vettels Zukunft ist offen

Vettel, das ist unstrittig, ist in diesem Jahr als letzter deutscher Fahrer in der Formel 1 vertreten - und blickt in eine ungewisse sportliche Zukunft. Ein Cockpit im Renault-Werksteam oder bei McLaren könnte Vettel nach dem Abschied von der Scuderia wohl besetzen. Sogar über einen Wechsel zu Mercedes wird spekuliert. Die große Frage lautet aber: Will Vettel das überhaupt?

Er werde sich nun Zeit nehmen, um über seine Zukunft nachzudenken, teilte Vettel am Dienstag mit. Auch die Auswirkungen der Coronakrise dürften dabei eine Rolle spielen. "Was in den vergangenen Monaten passiert ist, hat viele von uns dazu gebracht, darüber nachzudenken, was unsere wahren Prioritäten im Leben sind", sagte der Familienvater. Ein Abschied aus der Formel 1, so scheint es, ist für den viermaligen Weltmeister längst nicht mehr undenkbar.

Hülkenberg zu Ferrari?

Einer, der die Lücke zumindest etwas schließen könnte, wäre Nico Hülkenberg. Der 32-Jährige ist 2020 ohne Cockpit, hat mit der Formel 1 aber längst noch nicht abgeschlossen. Eine Rückkehr "ist weiter mein Ziel", sagte der Emmericher zuletzt im "CNN"-Interview: "Es ist noch sehr früh. Wenn sich eine Chance ergibt, dann greife ich zu."

Im Rennen um die Vettel-Nachfolge bei Ferrari ist Hülkenberg allerdings klarer Außenseiter. Einen neuerlichen Boom könnte er im Falle eines Vettel-Rücktritts kaum auslösen - ganz im Gegenteil zu M. Schumacher. Mick, der 21 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, ist aber wohl auch 2021 noch nicht reif für den Sprung in die Königsklasse.

Das könnte Dich auch interessieren: Vettel-Nachfolger: Ferrari schon mit Pilot einig

(SID)

Play Icon WATCH Ferrari bläst zur Jagd auf Mercedes: So sieht die neue "Rote Göttin" aus 00:01:00

Formel 1 Das Ferrari-Aus und die Folgen: Diese Optionen hat Vettel jetzt GESTERN AM 16:08