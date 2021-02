"Er fragt uns dauernd: 'Warum macht ihr das so, und warum nicht anders?' In nur zwei Tagen hatte er so viele Fragen", berichtet Szafnauer und ergänzt: "Er stellt uns nicht nur Fragen, sondern gibt auch seine Erfahrungen weiter. Genau das brauchen wir." Vettel solle "die Erfahrung und Arbeitsweise seiner Weltmeister-Tage einbringen."