"Das war heute gar nichts", sagt Sebastian Vettel. Und sehr viel mehr sagt er nicht. Noch während der Qualifikation setzt er sich auf sein Rennrad und verlässt das Fahrerlager des Italien-Grand-Prix 2020 in Monza. Kurz zuvor hat er in Q1 den 17. Platz unter 20 Fahrern belegt und ist nach der ersten Teilsession ausgeschieden. Rückstand auf die Spitze: 1,637 Sekunden.

Tatsächlich fehlten Vettel bei 1:21.151 Minuten in Q1 nur ein paar Hundertstel zum Weiterkommen. Red-Bull-Fahrer Alexander Albon etwa gelang mit 1:21.104 Minuten der Einzug in Q2. Vettel aber blieb hängen, und er ärgert sich.

GESTERN AM 13:25

"Der Plan war natürlich, eine saubere Runde zu bekommen, aber das hat nicht geklappt", so sagt er bei "Sky" und "ORF". Es seien in den entscheidenden Momenten schlicht "zu viele Autos auf dem gleichen Fleck" gewesen, als dass er sich hätte gut in Position bringen können für seinen schnellen Versuch.