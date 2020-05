Aller Anfang ist schwer: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat ein durchwachsenes Debüt im eSport gegeben. Der 32-Jährige belegte am Wochenende in zwei Rennen der Legends Trophy die Plätze 15 und 12. Traditionalist Vettel, der virtuellen Aktivitäten stets skeptisch gegenübersteht, blieb sich zumindest mit der Wahl der Veranstaltung in gewisser Weise treu.

In der Rennsimulation rFactor2 traten die Piloten im Brabham BT44 gegeneinander an, einem Formel-1-Boliden aus dem Jahr 1974. Zu Vettels Gegnern zählten unter anderem die früheren Weltmeister Emerson Fittipaldi (73) und Jenson Button (40).

Der Heppenheimer hatte sich noch vor wenigen Wochen wenig begeistert über die eSport-Aktivitäten einiger Kollegen während der coronabedingten Formel-1-Pause gezeigt. So gewann sein Ferrari-Teamrivale Charles Leclerc zuletzt bereits zwei VirtualGP, die offiziellen Ersatzrennen der Formel 1.

Formel 1 Im eRace: Nach acht Jahren fährt wieder ein Schumacher in der Formel 1 VOR 11 STUNDEN

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Am Sonntagabend steht hier bereits der vierte Lauf auf dem Programm, das Event im Konsolenspiel F1 2019 startet um 19.00 Uhr und wird über die Sozialen Medien sowie bei RTL.de, ntv.de und sport.de übertragen. Sky zeigt das Rennen live im TV. Auch Formel-3-Pilot David Schumacher, Sohn des sechsmaligen Grand-Prix-Siegers Ralf Schumacher, ist dann erstmals dabei.

Vettel selbst strebe "keine virtuelle Karriere an", sagt er. Seine Freunde hätten zuletzt allerdings Druck auf ihn ausgeübt, zudem stattete ihn der Veranstalter der Legends Trophy mit einem Simulator aus. An diesem habe er "noch nicht viel Übung, und ich will mich auch nicht blamieren", sagte Vettel noch Mitte April. Beim ersten Auftritt blieb nun entsprechend Luft nach oben.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Vettels Vertragspoker mit Ferrari: "Glaube nicht, dass er etwas mitzureden hat"

Play Icon WATCH Ferrari bläst zur Jagd auf Mercedes: So sieht die neue "Rote Göttin" aus 00:01:00

Formel 1 Ex-Teamchef ist sich sicher: Mercedes steigt aus der Formel 1 aus GESTERN AM 12:39