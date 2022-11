Bei einem seiner letzten medialen Auftritte im Rahmen der Formel 1 machte Vettel seiner Frau eine rührende Liebeserklärung. Auf die Frage, wem er seine Erfolge verdanke, antwortete der 35-Jährige: "Ich denke meiner Frau und der Kraft, die sie mir gegeben hat. Wir sind seit Ewigkeiten zusammen und das ist die richtige und faire Antwort."

Der viermalige Weltmeister ist seit 2006 mit seiner Frau Hanna zusammen. 2019 folgte die Hochzeit, mittlerweile hat das Paar drei Kinder. Rückblickend zeigte sich Vettel für die Unterstützung besonders dankbar:

"Es sind all diese Momente, die nicht glorreich sind, von denen man denkt, dass sie nicht wichtig sind, aber sie sind es. Davon gab es eine ganze Menge. Sie hat mich am Boden gehalten, sich um mich gekümmert und mir all die Unterstützung gegeben, damit ich mich nicht allein fühle und mich geliebt fühle", erklärte der Aston-Martin-Pilot.

Seine Frau sei für ihn "der beste Mensch auf der Welt und die beste Person, mit der ich zusammen sein könnte".

One last dance in Abu Dhabi

Am Wochenende steht für Vettel das letzte Rennen seiner Karriere an. Ausgerechnet beim Großen Preis von Abu Dhabi - wo der Deutsche vor zwölf Jahren seinen ersten WM-Titel bejubelte.

"Es kommen viele Erinnerungen zurück", bemerkte der 35-Jährige angesichts der "letzten Male", die er seit Bekanntgabe seines Karriereendes durchlebt hat.

Vettel war 16 Jahre lang in der Formel 1 aktiv. Er wurde mit 23 Jahren zum jüngsten Champion aller Zeiten und hatte im Alter von 26 Jahren bereits vier WM-Titel gewonnen.

Nach dem letzten Grand Prix steht jedoch das nächste Kapitel seines Lebens bevor.

