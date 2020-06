Formel 1: Sky sichert sich Exklusivrechte - vier Rennen im Free-TV

Formel 1 in Siverstone

Der Formel 1 verschwindet in Deutschland nicht gänzlich aus dem Free-TV. Der Bezahlsender Sky sicherte sich zur Saison 2021 "langfristig" die exklusiven Übertragungsrechte an der Motorsport-Königsklasse, wird aber pro Jahr vier ausgewählte Rennen und eine 30-minütige Highlight-Show nach jedem Rennen auf dem frei empfangbaren Sender "Sky Sport News HD" zeigen.

"Wir werden unseren Zuschauern das beste Motorsport-Erlebnis aller Zeiten bieten", kündigte Sky-Deutschland-CEO Devesh Raj an. Das von Sky geschnürte Motorsport-Paket umfasst neben dem gesamten Formel-1-Wochenende auch sämtliche Rennen der Formel 2, der Formel 3 sowie des Porsche Super Cups. Zudem geht Sky mit einem eigenen linearen Formel-1-Sender ("Sky Sport F1") an den Start, auf dem täglich 24 Stunden ausschließlich Motorsport-Content gezeigt werden soll.

Es ist eine Umstellung für Sky, das bislang wie RTL sämtliche Rennen überträgt - und für die Zuschauer. Nach der in knapp zwei Wochen startenden Saison 2020 brechen hierzulande gleich zwei lieb gewonnene Traditionen weg: Die Formel 1 als bunt präsentiertes Unterhaltsprodukt im Free-TV und der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel im Ferrari-Cockpit als Anwärter auf Top-Platzierungen. Die Abschiedstour beginnt am 5. Juli in Österreich.

Die Formel 1 verschwindet hinter der Bezahlschranke

Bei RTL, der unter anderem den Aufstieg des Rekordweltmeisters Michael Schumacher und über drei Jahrzehnte die Motorsport-Königsklasse begleitete, liegt der Fokus künftig auf dem Fußball. Der Wettbewerb um die Formel-1-Rechte habe sich verändert, den Markt "teils überhitzt", hatte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf am Sonntag gesagt.

Es ist das Ende einer Ära. In den 90er Jahren war die Formel 1 dank der Schumacher-Erfolge TV-Quotenkönig bei den Kölnern, stand auf einer Stufe mit dem zum Nischenprodukt verkommenen Boxen und dem Fußball.

Die Formel 1 verschwindet nun fast gänzlich hinter die Bezahlschranke - und damit weiter aus dem Sichtfeld vieler Zuschauer? Der sportliche Wettbewerb zumindest überzeugte zuletzt nicht immer. Die Formel 1 war in der jüngeren Vergangenheit zu oft ein vorhersehbarer Wettkampf, in dem wenige Autos um den Sieg stritten, der Weltmeister seit 2014 im Mercedes saß und fünf Mal Lewis Hamilton hieß.

Deutschland verschwindet zusehends aus der F1

Die Frage nach der ökologischen Nachhaltigkeit des Motorsports in Zeiten des Klimawandels sowie die jüngst aufkeimende Debatte über fehlende kulturelle Vielfältigkeit erschweren den Stand der Formel 1 zusätzlich. Nichts würde das Interesse in Deutschland aber wohl derart mindern wie ein Abgang von Vettel, dessen Zeit bei Ferrari nach der Saison 2020 endet. Ein neues Cockpit hat er noch nicht gefunden.

Die Formel 1 könnte 2021 erstmals seit 1981 ohne deutschen Piloten starten - es wäre die nächste Zäsur. Zwischen 1997 und 2017 waren stets mindestens drei deutsche Fahrer im Feld vertreten, 2010 waren es derer sogar sieben.

Auf dem Nürburgring und in Hockenheim fanden mitunter gleich zwei Rennen in Deutschland statt. 176 Grand-Prix-Siege holten die Piloten seit 1992, Schumacher (7), Vettel (4) und Nico Rosberg (1) gewannen zwischen 1994 und 2016 insgesamt zwölf WM-Titel.

Ein Rennen in Deutschland war 2020 nicht geplant, auch im wegen der Coronakrise veränderten Rennkalender fand der Hockenheimring bislang keine Beachtung.

