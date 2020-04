So wurde zum Beispiel darüber gerätselt, was diese Änderung für McLaren bedeutet, denn das Team wechselt zur Saison 2021 den Motorenpartner. Hier hat Teamchef Andreas Seidl mittlerweile verraten: "Man gestattet uns die Änderungen, die dafür notwendig sind." Eine weitere - bislang ungeklärte - Frage betrifft das neue DAS-System von Mercedes. Das sollte ab 2021 eigentlich verboten werden.

Bekommt Mercedes mit der Verschiebung des Reglements auf 2022 nun also noch ein Jahr Schonfrist? Nein! Das hat die FIA am Dienstag klargestellt. Der Motorsport-Weltrat hat beschlossen, das neue System wie geplant bereits für 2021 zu verbieten und dafür eine Anpassung der Regeln vorgenommen. Angepasst wurde der Artikel 10.4.2 im Technischen Reglement der Formel 1.

DAS-Verbot wurde extra ins "neue" 2021er-Reglement aufgenommen

Wörtlich heißt es dort: "The re-alignment of the steered wheels must be uniquely defined by a monotonic function of the rotation of a single steering wheel about a single axis. Furthermore, the inboard attachment points of the suspensions members connected to the steering system must remain a fixed distance from each other and can only translate in the direction normal to the car centre plane."

Dieser neue Artikel entspricht im Wesentlichen dem Artikel 10.5.2 aus dem ursprünglichen Reglement für 2021, welches jetzt erst 2022 zum Einsatz kommt. Der Artikel wurde von der FIA einst extra eingefügt, um DAS ab 2021 zu verbieten. Nun wurde er auch in das "neue" Reglement für 2021 (das bis auf wenige Ausnahmen jenem von 2020 entspricht) übernommen.

Mercedes selbst hat sich übrigens nicht gegen diesen Schritt gewehrt. Das Weltmeisterteam stimmte gemeinsam mit anderen Teams für diese Regeländerung.

Lese den gesamten Artikel auf motorsport total

Das könnte Dich auch interessieren: Formel 1: Hersteller-Ausstieg wegen Coronakrise "nicht auszuschließen"