Publiziert 23/05/2021 Am 18:11 GMT | Update 23/05/2021 Am 18:12 GMT

Bottas war in Runde 30 an die Box gefahren, um seinen einzigen geplanten Reifenwechsel durchzuführen. Und während drei Räder rasch getauscht waren, klemmte es vorne rechts. "Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, was da passiert ist", sagte Bottas selbst. "Keine Ahnung, ob es menschliches Versagen war oder ein technisches Problem."

Laut Wolff war es eine Kombination aus beidem. Denn Bottas habe sein Fahrzeug etwas zu früh auf dem Standplatz vor der Mercedes-Box abgestellt, sei also "ein bisschen kurz" gewesen, wie man das in der Formel 1 formuliert. Und das habe den Mechaniker am Schlagschrauber beeinträchtigt.

Wolff erklärte bei "Sky": "Dadurch musst du eine komische Bewegung machen. Dann setzt der Schlagschrauber an und dreht das Gewinde ab. Wir haben überhaupt kein Gewinde mehr. Das ist zirka so, wie wenn ich einen Schraubenzieher in die Hand nehme und versuche, das abzudrehen. Dann geht es auch nicht mehr auf."

GP von Monaco Verstappen gewinnt in Monaco und übernimmt WM-Führung, Vettel glänzt VOR 5 STUNDEN

Der Mechaniker vorne rechts versuchte zwar wiederholt, neu anzusetzen und die Mutter doch noch zu lösen, aber jedes Mal vergebens. Dem Mitarbeiter machte Wolff aber explizit keinen Vorwurf, im Gegenteil, wie er sagte: "Wir haben den Jungen aufgebaut."

Es handle sich um "einen der besten Mechaniker" im Mercedes-Team, meinte Wolff. "Deswegen ist es okay. Er wird den Fehler nicht mehr machen. Deswegen wird er einer der besten werden."

Monaco GP: Bottas verpasst Podestplatz in Monte Carlo

Außerdem müsse man auch die technischen Komponenten als Ursache in Betracht ziehen, sagte Wolff: "Es ist sicher ein Designfehler, dass das überhaupt passieren kann. Andererseits dann, wenn natürlich eines mit dem anderen zusammenkommt, dann passiert so etwas. Das hat uns wertvolle Punkte gekostet."

Da kann Bottas seinem Chef nur zustimmen. Er meinte: "So oder so, wir werden daraus lernen. Es war ein großer Fehler, und das sollte nicht nochmal vorkommen." Auch Wolff kündigt eine gründliche Aufarbeitung an. Man werde schon am Montag "den Finger in die Wunde legen" und "umrühren", so sagte der Mercedes-Teamchef. "Wir müssen genau analysieren, was da passiert ist auf der Radmutter vorne und dann, warum uns die Pace gefehlt hat."

Bottas wiederum glaubte, seine Leistung im Rennen hätte ausgereicht für mindestens einen Podestplatz. Ohne das Boxenpech, so sagte er, "hätten wir meiner Meinung nach um den Sieg kämpfen können".

Tatsache ist jedoch, dass er Red-Bull-Fahrer Max Verstappen im ersten Stint nie ernsthaft gefährlich wurde. Schon in der Startrunde war Bottas um 1,029 Sekunden distanziert und kam auch später nie in DRS-Reichweite. Kurz vor seinem Boxenstopp lag Bottas 4,9 Sekunden hinter Verstappen zurück.

"Bis Runde 15 oder 20 war es okay", meinte Bottas. "Dann hat Max angezogen. Und je mehr Druck ich gemacht habe, umso mehr hat mein linker Vorderreifen nachgelassen, mehr als bei ihm. Da habe ich etwas Boden verloren. Wir hatten also schon einen gewissen Abstand beim Stopp."

Monaco GP: Bottas erwischt guten Start

Und dann relativiert Bottas seine eigene Aussage über Siegchancen in Monaco: Es wäre wohl "schwierig geworden, um den Sieg zu kämpfen", wo er doch vor dem Reifenwechsel schon fast fünf Sekunden hinten gelegen hatte. "Wir hätten es natürlich probiert und wenigstens der zweite Platz hätte drin sein müssen heute. Wir haben aber alles verloren", sagte Bottas.

Doch schon beim Start hätte alles vorbei sein können. Bottas auf der Innenbahn hatte laut eigener Aussage das etwas bessere Loskommen von der Linie. "Ich habe auf Max aufgeholt", sagte der Mercedes-Fahrer. "Er hat dann verteidigt und sich nach rechts tragen lassen. Ich musste deshalb vom Gas, sonst hätte es gekracht."

Einen Vorwurf machte Bottas Verstappen aber nicht, sondern erklärte: "Er war vorne, also kann er auch verteidigen. Es war hart, aber innerhalb des Limits. Ich konnte eben nirgendwo sonst hin."

Und nach dem verpatzten Boxenstopp gab es auch nur noch einen Ausweg: aussteigen. Er habe es im ersten Moment "nicht glauben" können, sagte Bottas. "Das ist schon sehr enttäuschend, denn das hatten wir so noch nie. Und ich habe noch nie ein Rennen beim Boxenstopp beendet, glaube ich."

Ob er sich schon mal Gedanken darüber gemacht habe, weshalb solche Dinge offenbar immer nur bei ihm auftreten würden, wird er daraufhin gefragt. Bottas' Antwort: "Manchmal frage ich mich das." Er spreche das Team aber "eigentlich nicht" darauf an, sondern glaube, es sei schlicht und ergreifend "Pech".

Max Verstappen (vorne) und Valtteri Bottas in Monte Carlo Fotocredit: Getty Images

Monaco GP: Mercedes erlebt "Wochenende zum Vergessen"

"Es war ein großer Fehler", meinte Bottas weiter. "Das darf nie wieder passieren. Darauf muss vor dem nächsten Rennen unsere Priorität liegen." Denn Mercedes sei 2021 "nicht perfekt" aufgestellt bei den Boxenstopps. "Da brauchen wir aber niemandem die Schuld geben. Wir müssen als Team besser werden", sagt Bottas.

Er selbst müsse die Panne jetzt allerdings erst einmal verdauen und werde wohl noch bis zur finalen Nachbesprechung am Dienstag daran zu knabbern haben, so der Finne.

"Hoffentlich dauert es nur ein paar Tage. Erst einmal müssen wir rauskriegen, was schiefgelaufen ist, was ich besser machen kann, was wir als Team besser machen müssen. Dann kann ich das abhaken. Hoffentlich habe ich am Dienstagabend nur noch Baku im Kopf."

Kurzfristig werde sich aber sicher noch eine Ablenkung finden lassen, meinte Bottas. O-Ton: "In meinem Kühlschrank befinden sich viele, viele Biere. Wird schon."

Teamchef Wolff wiederum reagierte ganz anders auf die Ereignisse in Monaco. "Als Allererstes würde ich gerne mal heulen", meinte er bei "Sky", "aber das wäre nicht produktiv." Es sei einfach ein "Wochenende zum Vergessen" gewesen für Mercedes.

Das könnte Dich auch interessieren: "Der König im Fürstentum": Die Pressestimmen zum Monaco-GP

(Motorsport-Total.com)

Stroll lobt Vettel: "Sebastian ist ein großartiger Teamkollege"

GP von Monaco Technische Probleme! Leclerc verpasst Monaco GP VOR 7 STUNDEN