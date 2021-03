Publiziert 04/03/2021 Am 23:35 GMT

Damals pilotierten Roy Salvadori und Maurice Trintignant jeweils einen Aston Martin DBR5. Bilder vom Test, für den wie immer Demo-Reifen von Pirelli zur Verfügung standen, zeigten, dass die Bedingungen feucht waren.

Noch am Mittwoch sagte Vettel, dass er bis zum ersten richtigen Test vom 12. bis 14. März in Bahrain abwarten würde, bevor er sich ein genaues Bild vom AMR21 macht: "Vielleicht werden wir morgen einen ersten Eindruck bekommen, aber ein Gefühl dafür wird sich erst wirklich in Bahrain mit konstanten Bedingungen einstellen."

"So wie es sich anhört, ist es ganz anders (als der Ferrari; Anm. d. Red.)", sagte Vettel weiter. "Ich hoffe, dass es in meine Richtung geht, wenn es so etwas gibt. Wir werden sehen, wie es läuft." Mit dem Shakedown in Silverstone ist er nach Einsätzen für BMW, Toro Rosso, Red Bull und Ferrari nun Autos von fünf verschiedenen Teams gefahren.

Es war jedoch das erste Mal, dass Vettel eine Antriebseinheit von Mercedes ausprobierte, etwas, von dem er am Mittwoch sagte, dass er neugierig darauf sei. "Die Mercedes-Power-Unit ist angeblich die stärkste in der Startaufstellung", so der Deutsche. "Ich freue mich darauf zu sehen, wie sie funktioniert."

