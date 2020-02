Vettel verpasst Test-Auftakt in Barcelona

Der Ferrari-Pilot fühlte sich am Mittwochmorgen nicht gut und konnte zum Auftakt der Testfahrten in Barcelona daher nicht wie geplant für die Scuderia ins Auto steigen. Das teilte das Team mit. Stattdessen absolvierte sein Teamrivale Charles Leclerc den ersten Testtag im neuen SF1000.

Ob Vettel am Donnerstag wieder einsatzfähig ist, war zunächst nicht klar. Die ersten Tests finden noch bis Freitag statt, in der kommenden Woche dürfen die Teams ab Mittwoch dann noch einmal für drei Tage auf den Circuit de Barcelona-Catalunya.

In der neuen Saison, die am 15. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne beginnt, entscheidet sich Vettels Zukunft in der Formel 1. Sein Vertrag bei Ferrari läuft am Jahresende aus, Leclercs Arbeitspapier wurde zuletzt bis 2024 verlängert.