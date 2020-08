Das Saisonfinale der Formel E in Berlin live bei Eurosport

Die Formel E in Berlin-Tempelhof 2020

In Berlin wird die Saison der Formel E mit sechs Rennen in neun Tagen auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof beendet - live bei Eurosport. Die Berlin-Rennen können Sie live bei Eurosport 1 im Free-TV sowie im Eurosport Player als auch im FREE LIVESTREAM bei Facebook (facebook.com/EurosportDE) verfolgen. Das zweite Berlin-Rennen findet am 6. August um 19:00 Uhr statt.

Die Formel-E-Saison 2019/20 wird in Berlin fortgesetzt. In der Hauptstadt werden vom 5. bis 13. August gleich sechs Rennen in neun Tagen ausgetragen. Gefahren wird auf der Rennstrecke Berlin-Tempelhof. Eurosport überträgt die komplette Rennaction mit den Kommentatoren Oliver Sittler und Patrick Simon live im Free-TV.

Berlin ePrix Geliebt, gehasst - erfolgreich: Die Formel E kommt nach Berlin 03/08/2020 AM 11:59

Die Qualifyings sowie die Rennen der Begleitrennserie Jaguar I-Pace eTrophy sind zudem im Live-Stream über den Eurosport Player zu sehen.

Berlin-Tempelhof: Eine Location, drei Rennstrecken

Eine ganz besondere Herausforderung für die Fahrer und Teams ist das Streckenlayout, denn dieses wird alle zwei Rennen geändert. Somit muss das Fahrerfeld unterschiedliche Rennstrategien entwickeln und sich schnell an die geänderte Rennstrecke anpassen.

Sam Bird (Envision Virgin Racing) in Berlin-Tempelhof Fotocredit: Getty Images

In der vergangenen Saison sicherte sich Lucas di Grassi den ersten Platz und bescherte Audi einen Heimsieg.

Erstes Berlin-Rennen: Da Costa vor Lotterer und Bird

Das erste Rennen in Berlin 2020 gewann der Gesamtführende Antonio Felix da Costa (Portugal/DS Techeetah) vor Andre Lotterer (Duisburg/Tag Heuer) und Sam Bird (Großbritannien/Envision Virgin Racing).

René Rast fuhr vier Tage nach seinem DTM-Sieg in Spa (Belgien) bei seinem Debüt für Audi in der Formel E in Berlin auf den elften Platz.

Die TV-Sendezeiten bei Eurosport 1

Mittwoch, 5. August 2020, 19:00 - 20:00 Uhr: Berlin E-Prix 2020 - 6. Saisonrennen

Donnerstag, 6. August 2020, 19:00 - 20:00 Uhr: Berlin E-Prix 2020 - 7. Saisonrennen

Samstag, 8. August 2020, 19:00 - 20:00 Uhr: Berlin E-Prix 2020 - 8. Saisonrennen

Sonntag, 9. August 2020, 19:00 - 20:00 Uhr: Berlin E-Prix 2020 - 9. Saisonrennen

Mittwoch, 12. August 2020, 19:00 - 20:00 Uhr: Berlin E-Prix 2020 - 10. Saisonrennen

Donnerstag, 13. August 2020, 19:00 - 20:00: Berlin E-Prix 2020 - 11. Saisonrennen

