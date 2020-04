Die Formel E hatte ihre Saison am 13. März zunächst ausgesetzt. Die geplanten ePrix in Paris (18. April), Seoul (3. Mai) und Jakarta (6. Juni) waren abgesagt worden. Nach dem Neustart in Berlin sollen weitere sechs oder sieben Rennen stattfinden, allerdings nicht auf Stadtkursen, sondern auf permanenten Strecken. Rennen könne man dort "kurzfristiger organisieren", sagte Agag.

Fest stehe, dass das für 26. Juli geplante Saisonende hinausgeschoben wird. "Die Saison muss jedoch im September zu Ende gehen, damit wir die nächste planen können", sagte Agag.

(SID)