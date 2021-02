Formel E

Formel E in Riad: Jake Dennis bei Duell von Pascal Wehrlein in die Mauer gedrückt

Jake Dennis wird beim 2. Formel-E-Rennen in Riad in einem Duell von Pascal Wehrlein in die Mauer gedrückt. Der Deutsche bekommt dafür wenig später eine Strafe.

00:01:03, 28 angesehen, vor 2 Stunden