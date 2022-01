Andre Lotterer (Duisburg/Porsche) landete nach einem guten Rennen auf Platz vier. Am Vortag war Lotterer nach Problemen in der Schlussphase auf Rang 13 zurückgefallen.

Pascal Wehrlein (Worndorf/Porsche) belegte beim Nachtrennen den neunten Platz, Maximilian Günther (Oberstdorf/Nissan) enttäuschte auf Rang 15.

Der nächste Lauf findet am 12. Februar in Mexiko-Stadt statt. Insgesamt sind in der achten Formel-E-Saison 16 Rennen geplant, in Deutschland wird wieder auf dem Gelände des stillgelegten Berliner Flughafens Tempelhof gefahren (14./15. Mai).

Erst zum zweiten Mal geht es in der Serie um einen Weltmeistertitel.

