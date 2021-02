Formel E

ePrix in Diriyya: Spektakuläre Streckenbilder beim Saisonauftakt aus der Vogelperspektive

Die Formel-E-Saison 2021 startet in Saudi-Arabien. Auf dem Stadtkurs in Diriyya unweit der Hauptstadt Riad geht es in die erste offizielle Weltmeisterschaft der Elektroserie. Die Strecke aus der Vogelperspektive.

00:00:50, 15 angesehen, vor einer Stunde