Formel E

Formel E: Nissan e.dams: Buemi erklärt Ambitionen für die neue Saison

Die siebte Saison der Formel-E-Weltmeisterschaft beginnt am Wochenende des 26. Februar mit dem Diriyah E-Prix in Saudi-Arabien und endet am 25. Juli in London. Lernt das Nissan-Team mit Pilot Sebastian Buemi kennen, der im Interview über die Ausrichtung seines Rennstalls spricht.

00:02:47, 0 angesehen, vor 40 Minuten