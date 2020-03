In Zusammenarbeit mit dem Weltverband FIA und "den lokalen Behörden an den jeweiligen Veranstaltungsorten" werde die Formel E die "Situation genau beobachten und Möglichkeiten zur Organisation und Verlegung von Rennen nach der vorübergehenden Suspendierung prüfen", hieß es in einer Mitteilung.

Derzeit führt die Formel E die Monate März und April mit einer roten Flagge, der Mai stehe auf "gelb", und "sowohl Juni als auch Juli erhalten die grüne Flagge, sollte sich die Situation verbessern und stabilisieren".

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Youngster Günther adelt Formel E: "Eine der wichtigsten Rennserien der Welt"