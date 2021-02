Formel E

Formula E: Sam Bird über seine Zeit bei Virgin und seinen Wechsel zu Jaguar

Der britische Pilot Sam Bird lässt seine ersten sechs Saisons in der Formel E in Interview Revue passieren. Bird, der während seiner Zeit bei Virgin mehrfach am Titel schnupperte, entschloss sich in der Saison 2021 für ein neues Abenteuer - zu einem Wechsel zu Jaguar.

