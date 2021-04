Formel E

Formel E : Schrecksekunde in Rom - heftiger Unfall überschattet estes Freies Training

as erste Freie Training der Formel E in Rom wurde am Samstagmorgen von einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen überschattet. NIO-Pilot Oliver Turvey fuhr nach dem Ende der Session mit hoher Geschwindigkeit auf die Fahrzeuge von Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) und Jake Dennis (BMW-Andretti) auf. Alle Fahrer blieben unverletzt.

00:00:57, vor 3 Stunden