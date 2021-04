Formel E

Rom ePrix: Pascal Wehrlein rast bei Vandoorne-Sieg aufs Podest - die Highlights vom Sonntag

Porsche-Pilot Pascal Wehrlein ist beim Doubleheader in Rom am Sonntag aufs Podest gefahren. Der Sieg ging an Stoffel Vandoorne im Mercedes. Die Highlights des vierten Saisonlaufs im Video.

00:02:58, vor 3 Stunden