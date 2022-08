Formel E

Seoul ePrix: Stoffel Vandoorne krönt sich zum Weltmeister, Stau nach Auffahrunfall - die Highlights

Mercedes-Pilot Stoffel Vandoorne sichert sich mit Rang zwei in Seoul den WM-Titel in der Formel E. Edoardo Mortaro fährt in der südkoreanischen Hauptstadt zum Sieg. Ein Auffahrunfall in der Anfangsphase des Rennens sorgte für Chaos. Hier gibt es die Highlights des Rennens im Video.

