Formel E

Formel E - Valencia ePrix: André Lotterer rast nach Aufholjagd aufs Podest - Highlights

André Lotterer hat am Sonntag in Valencia in der Formel-E-WM seinen ersten Podestplatz der Saison gefeiert. Der Porsche-Pilot schob sich von Rang sieben aus auf Platz zwei und holte seine ersten Punkte. Der Brite Jake Dennis im BMW feierte von der Pole Position seinen ersten Sieg in der Elektro-Rennserie, sein Landsmann Alex Lynn (Mahindra) komplettierte das Podium. Die Highlights im Video.

00:02:58, vor einer Stunde