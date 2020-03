Youngster Günther adelt Formel E: "Eine der wichtigsten Rennserien der Welt"

Video - Nicht zu schlagen in Marrakesch: Da Costa schnappt sich die Pole 01:53

Es sei wichtig, im Rennsport "diese Antriebe und Techniken zu testen und zu optimieren". Den hohen Stellenwert erkenne man auch am Teilnehmerfeld: "Neun von zwölf Teams werden von großen Automobilherstellern gestellt, das gibt es so in keiner anderen Klasse", so der 22-Jährige, der mit seinem Sieg beim Rennen in Santiago de Chile im Januar zum jüngsten Gewinner in der Formel-E-Geschichte avancierte.

In der Gesamtwertung liegt Günther nach fünf Saisonläufen auf dem vierten Platz. Am Samstag verpasste Günther seinen zweiten Sieg beim Rennen in Marrakesch knapp, er wurde Zweiter hinter dem Portugiesen Antonio Felix da Costa. Der sechste Saisonlauf steigt am 4. April in Rom. In Berlin macht die Formel E am 21. Juni auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof Station.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach packendem Duell mit Günther: Da Costa gewinnt in Marokko

(SID)