So lief das Spiel:

Zum Abschluss des achten Spieltags empfing im Absteiger-Duell der Tabellen-Vierzehnte Hannover 96 den Tabellen-Elften 1. FC Nürnberg. 96-Coach Mirko Slomka musste nach dem wichtigen Auswärtssieg bei Holstein Kiel am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt auf Felipe (Oberschenkelverletzung) verzichten und brachte dafür Waldemar Anton. Sein Gegenüber, Club-Trainer Damir Canadi, veränderte nach dem 1:1-Unentschieden gegen den Karlsruher SC seine Startformation auf zwei Positionen: Georg Margreitter und Asger Sörensen begannen für Lukas Mühl und Sebastian Kerk, die beide vorerst auf der Bank Platz nahmen.

Der Club erwischte einen Blitzstart und kam durch Margreitter bereits in der dritten Minute zum Führungstreffer. Johannes Geis gab einen Freistoß auf den zweiten Pfosten, wo Michael Frey völlig unbedrängt auf den mitgelaufenen Margreitter quer legte. Diese musste nur noch zur Führung einnicken (3.).

Hannover musste sich kurz schütteln und kam dann durch Marvin Duksch (13.) und Cedric Teuchert (19.) zu den einzig nennenswerten Offensivaktionen im ersten Durchgang. Die Gastgeber schraubten zwischenzeitlich den eigenen Ballbesitz auf fast 80%, doch fand in der Offensive kein Durchkommen gegen konzentriert aufspielende Nürnberger.

In die stärkste Phase von 96 fiel dann das 2:0 für den Club. Hanno Behrens baute die Führung nach Flanke von Tim Handwerker und Verlängerung von Robin Hack freistehend vor Ron-Robert Zieler aus. Den ultimativen Tiefschlag erlebte 96 dann kurz vor der Pause, als Lukas Jäger im Mittelfeld von Daniel Franke den Ball eroberte und im Anschluss Hack an drei Verteidigern vorbei ging und zum 3:0 traf (45.).

Nürnberg abgeklärt, Hannover harmlos

96-Coach Sloma wechselte zur Pause zweimal und brachte mit Florent Muslija und Henrik Weydandt für Dennis Aogo und Julian Korb offensivere Kräfte. Der zweite Durchgang präsentierte sich zunächst wie Halbzeit, doch die 96er wussten weiterhin mit dem Ballbesitz nichts anzufangen. Stets war spätestens im letzten Drittel die Abwehr des Clubs zu Stelle.

Nürnberg kam in der Folge vermehrt zur Kontergelegenheiten und wusste die Gastgeber vom eigenen Tor fernzuhalten. Schlussendlich war es Margreitter, der nach eine Ecke von Geis mit seinem zweiten Treffer am heutigen Abend das Spiel endgültig entschied (83.). Hannover kam einzig durch Weydandt nach Vorarbeit von Teuchert zu einer Halbchance, doch der Stürmer verfehlte freistehend den Ball (88.). Nach Abpfiff quittierten die noch verbliebenen Heim-Fans die Leistung der Hannoveraner mit einem Pfeifkonzert.

Nürnberg fährt einen souveränen und verdienten 4:0-Auswärtssieg ein und springt damit auf Platz sieben mit nur drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Hannover 96 fällt auf Platz 15 zurück und der Job von Cheftrainer Mirko Slomka wird in den kommenden Tagen unsicherer denn je sein.

Die Stimmen zum Spiel:

Mirko Slomka (Hannover 96): "Es gibt keine rationale Erklärung für diese Niederlage. Wir haben unter der Woche Standards geübt, weil wir wussten, dass Geis ein guter Schütze ist. Nach der Pause mit 0:3 ist es natürlich schwer, aber da ging heute wenig. In der zweiten Bundesliga wird wie in der Bundesliga jeder Fehler bestraft, und davon haben wir heute einige gemacht. Das war heute ein tiefergehender Einschnitt. Nach dem Sieg gegen Kiel wollten wir einen Sprung nach vorne machen, das haben wir nicht geschafft. Das ist für mich eine Riesen-Enttäuschung."

Damir Canadi (1. FC Nürnberg): "Wir freuen uns über die Punkte hier. Die frühe Führung war natürlich gut für uns, aber wir sind in der Vergangenheit nach einer Führung auch schon mal ins Schwimmen geraten. Heute haben wir Geduld gezeigt und dann die Führung ausgebaut, das gibt uns Selbstvertrauen. Wir haben heute vieles richtig und gut gemacht, jetzt geht es darum gegen den FC St. Pauli am nächsten Wochenende diese Leistung zu bestätigen."

Robin Hack (1. FC Nürnberg): "Wir haben das gemacht was wir uns vorgenommen haben. Haben hinten gut gestanden und sind dann gute Konter gefahren. Heute haben wir das gezeigt, was uns zuletzt ein bisschen gefehlt hat: die Souveränität vor dem Tor. Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel und sehen dann wohin uns der Weg führt."

Das fiel auf: Standard-Training zeigt keine Wirkung

Hannover ließ unter der Woche in einem Sondertraining Standards üben und Trainer Mirko Slomka samt Trainerteam wollte seine Spieler so auf die gefährlichen Standards des Gegners einstellen. Dieser Schuss ging gehörig nach hinten los und die 96er fingen sich gleich zwei Gegentore nach Standardsituationen. Slomka konnte sich dieses Verhalten nicht erklären und in Hannover darf daher wieder einmal über den Trainer diskutiert werden.

Der Tweet zum Spiel:

Das Magazin für Fußball & Humor FUMS diagnostizierte in der Halbzeit folgende Stimmung bei Hannover 96:

Die Statistik: 80:20

Die Statistik zum Ballbesitz sprach zur Halbzeit eine klare Sprache: Hannover 96 hatte 80% Spielanteile und lag dennoch bereits mit 3:0 zurück. Der Ball lief zumeist in der letzten Reihe und Torgefahr strahlten die Hausherren nur selten aus. Auch mit Ablauf der 90 Minuten zeigte die Statistik mit 70:30 ein Übergewicht für 96. Doch wieder einmal trafen nur die Gäste aus Nürnberg. Hannover wusste heute mit dem Ball schlicht und ergreifend nichts anzufangen.