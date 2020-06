Der 1. FC Nürnberg greift vor der Relegation um den Klassenerhalt nach dem letzten Strohhalm und trennt sich von Trainer Jens Keller. Fan-Idol Marek Mintal und Michael Wiesinger, bisher Chef des Nachwuchsleistungszentrums, sollen den zweiten Absturz des Clubs in die Drittklassigkeit nach 1996 verhindern. Nürnberg trifft im Kampf um den Ligaverbleib am 7. und 11. Juli auf den Drittliga-Dritten.

Der 1. FC Nürnberg steht mal wieder am Abgrund - und greift in einer hilflosen Verzweiflungstat zum letzten Strohhalm: Der glücklose Trainer Jens Keller ist nach nur 229 Tagen beim fränkischen Altmeister schon wieder Geschichte, Michael Wiesinger und Marek Mintal sollen in der Relegation zum Retter-Duo werden.

"Diese Entscheidung haben wir uns alles andere als leicht gemacht", sagte der selbst massiv in die Kritik geratene Sportvorstand Robert Palikuca. "Nach reiflichen Überlegungen, zahlreichen Gesprächen und einer intensive Analyse" seien die Verantwortlichen aber zu dem Schluss gekommen, dass es für die Relegation gegen den Drittliga-Dritten am 7. und 11. Juli "einen neuen Impuls" brauche.

Nachwuchschef Wiesinger und U21-Coach Mintal seien "die einzige sinnvolle Lösung" gewesen, obwohl nach "SID"-Informationen lange auch ein externer Kandidat vorstellbar schien. "Beide kennen die Mannschaft, das Umfeld und können ohne Eingewöhnung direkt loslegen", betonte Palikuca. Das Duo wird nur für die beiden Spiele um Alles oder Nichts einspringen und soll den zweiten Abstieg in die 3. Liga nach 1996 mit aller Macht abwenden.

Keller-Nachfolger Wiesinger: "Haben zusammen einen Auftrag"

"Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit", sagte Wiesinger. Er habe vor seiner Zusage gar nicht nachdenken müssen, "das gleiche gilt für Marek. Diese beiden Spiele sind die wichtigsten in der jüngeren Vereinsgeschichte. Wir haben zusammen einen Auftrag: den Club in der Liga zu halten."

Wiesinger und Mintal standen bereits in der Bundesliga-Saison 2013/14 gemeinsam in der Verantwortung, damals stiegen die Franken nach Wiesingers Entlassung ab. Mintal blieb und bekleidete seither verschiedene Positionen im Verein, Wiesinger kehrte im September 2019 zurück.

"Ich gehe davon aus, dass ich Trainer in der Relegation bin", hatte Keller nach dem 1:1 bei Holstein Kiel am Sonntag und dem Absturz des Bundesliga-Absteigers auf Platz 16 noch gesagt. Gerne hätten er und die Mannschaft "den Sack zugemacht", meinte der 49-Jährige und ergänzte lapidar: "Jetzt müssen wir eine Ehrenrunde drehen." Allerdings ohne ihn, seine kurze Ära endet nach nur fünf Siege in 21 Spielen (acht Niederlagen).

Hoeneß drückt dem Club die Daumen

Wenn sich sogar Uli Hoeneß um den FCN sorgt, ist klar: Um den Club steht es mal wieder dramatisch. "Ich möchte unbedingt, dass der 1. FC Nürnberg in der 2. Liga bleibt", sagte der langjährige Patron von Bayern München dem "BR". Palikuca, der nie zu einem funktionierende Krisenmanagement fand, klagte in Kiel: "Es fehlt uns einfach die Kontinuität." Wie diese jetzt plötzlich einkehren soll, ist offen. Auch die Frage, warum Nürnberg schon wieder so abstürzte. "Wenn es so einfach wäre, hätten wir es schon abgestellt", sagte Palikuca.

Die lokalen Medien flüchteten sich in Sarkasmus. "Der Club is a Depp, der Club ist ein Depp, eben doch, leider immer wieder", schrieben die Nürnberger Nachrichten, die Nürnberger Zeitung titelte: "Ein Verein zum Verzweifeln".

Hoeneß meinte zwar, es sei "arrogant, wenn ich hier vom Schreibtisch Ratschläge gebe", aber: "Ich glaube, dass es wichtig wäre, dass in den Vorstand und Aufsichtsrat sportliche Kompetenz gehört." Eines sei klar: "Dieses wunderbare Stadion, diese wunderschöne Stadt gehört wieder in die Bundesliga."

