Karl-Heinz Rummenigge hatte die Ultras nach den "Hurensohn“-Plakaten gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp als "das hässliche Gesicht des FC Bayern" bezeichnet. Dieses Zitat brachte die Ultras noch mehr gegen ihn auf.

Aus Solidarität mit den Bayern-Ultras hielten Ultras des 1. FC Nürnberg ein Plakat mit der Aufschrift "Dietmar Hopp, Du bist nicht allein. Karl-Heinz Rummenigge könnte Dein Bruder sein!" hoch. Damit spielten sie auf die "Hurensohn"-Plakate vom vergangenen Wochenende an, die zu einer zweimaligen Spielunterbrechung und einem Ballgeschiebe in den letzten 13 Minuten beim Spiel zwischen Hoffenheim und dem FC Bayern führten.

Auch ein zweites Plakat war eine klare Anspielung auf die Schmähungen von Sinsheim: "Hopps Mutter - die Mutter aller Probleme!"

Nürnberger Ultras mit drei Spruchbannern

Damit aber nicht genug, die FCN-Ultras hatten für das Spiel gegen Hannover 96 (0:3) weitere Banner vorbereitet. Auf dem dritten Spruchband hieß es: "Kalles Ehrenmänner – unsere Feinde! Solidarität mit allen Ultras!" Der Spruch bezog sich ebenfalls auf ein Zitat Rummenigges. Der 64-Jährige hatte Hopp am vergangenen Samstag nach dem Spiel als "Ehrenmann" bezeichnet.

Gezeichnet war das Banner mit den Initialien "UN94". Dies ist die Abkürzung der Gruppierung "Ultras Nürnberg", die 1994 gegründet wurde.

Außerdem war in der Nürnberger Kurve ein Plakat mit dem DFB-Logo im Fadenkreuz zu sehen. Daneben untermauerten sie auch in Schriftform ihre Kritik am Deutschen Fußball-Bund: "Bei Toten in Katar feiert ihr trotzdem: Dumme verlogene Heuchler! Fick dich DFB!"

Ultras kündigen weitere Proteste an

Die Plakate von Nürnberg dürften erst der Auftakt zu weiteren Protesten im deutschen Profifußball an diesem Wochenende sein. Die Fanszenen Deutschlands verkündeten am Freitag in einem Statement:

" Wir Fans werden die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weiter Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf nehmen. "

