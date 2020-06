Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld beendet die Zusammenarbeit mit dem Fleischfabrikanten Clemens Tönnies nach dem massiven Corona-Ausbruch in dessen Schlachtbetrieb. "Aufgrund der aktuellen Ereignisse wird der DSC Arminia Bielefeld die werbliche Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Tönnies nicht fortsetzen", teilte der Verein auf Anfrage der "Neuen Westfälischen" mit.

Der Werbevertrag werde zum Ende dieser Spielzeit auslaufen.

Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender bei Schalke 04, ist mit seinem Betrieb seit einem Jahr offiziell Partner der Ostwestfalen. Schon zuvor hatte der Unternehmer den Klub nach eigener Aussage unterstützt.

In dem Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück waren in den vergangenen Tagen mehr als 1500 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, daraufhin verhängte Nordrhein-Westfalen für den Kreis Coesfeld eine Lockdown.

