Spitzenreiter Arminia Bielefeld kam im Heimspiel gegen Erstliga-Absteiger 1. FC Nürnberg über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus. Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden erkämpfte sich im Kellerduell beim Vorletzten SV Wehen Wiesbaden ein 3:2 (2:2). Einen Dämpfer im Aufstiegskampf musste hingegen Darmstadt 98 durch das 0:3 (0:1) bei Jahn Regensburg hinnehmen.

Arminia Bielefeld hat mit dem Unentschieden einen weiteren großen Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr verpasst.

Fabian Klos (14.) hatte den Spitzenreiter mit seinem 18. Saisontor in Führung gebracht, Patrick Erras (43.) gelang für den Club der Ausgleich. Trotzdem stehen die Chancen der Arminia für den achten Bundesliga-Aufstieg in der Klub-Historie gut. Der Vorsprung auf den Hamburger SV auf Relegationsrang drei beträgt vorläufig acht Punkte. Die Nürnberger konnten sich über einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf freuen.

Dresden feierte im Duell der beiden Schlusslichter einen Befreiungsschlag. Dominik Franke (9.) sorgte per Eigentor für die Dresdner Führung. Daniel Kyereh (23.) und Moritz Kuhn (25.) markierten dann eine 2:1-Führung der Wiesbadener. Patrick Schmidt (44.) gelang noch vor der Pause für die Sachsen der 2:2-Ausgleich.

Simon Makienok (89.) zeichnete für das Dresdner Siegtor (89.) verantwortlich, womit Dynamo nur noch einen Punkt hinter Wehen Wiesbaden rangiert. Dynamo-Torschütze Schmidt sah in der Nachspielzeit (90.+4) wegen unsportlichen Verhaltens noch die Gelb-Rote Karte.

Regensburg siegt deutlich

In Regensburg schoss Marcel Correia (7.) die Oberpfälzer des SSV Jahn früh in Führung. Die Gastgeber waren sehr effizient in der Chancenverwertung und schafften durch Max Besuschkow (52.) das 2:0, Jann George (77.) machte mit dem dritten Treffer für den Jahn alles klar.

Durch den Dreier haben die Regensburger den Klassenerhalt fast sicher. Der Regensburger Erik Wekesser sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (57.). Der Darmstädter Tobias Kempe (66.) setzte einen Foulelfmeter über das Tor.

