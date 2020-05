Der VfL Bochum hat in der 2. Bundesliga die Gunst der Stunde genutzt und einen großen Schritt im Kampf gegen den Abstieg gemacht. Die Westfalen setzten sich mit 2:1 (0:0) gegen Holstein Kiel durch und blieben dadurch im sechsten Ligaspiel in Folge unbesiegt. Der 1. FC Heidenheim verpasste nach einem torlosen Remis gegen den FC St. Pauli zumindest vorübergehend den Sprung auf den Relegationsplatz.

St. Pauli hielt durch das Remis seinen Abstand zu den Abstiegsplätzen. Der Vorsprung auf den Karlsruher SC auf Rang 16 beträgt weiter fünf Punkte. Im Auswärtsspiel gegen Hannover 96 reichte es für den KSC am 28. Spieltag nur zu einem 1:1 (0:0). Karlsruhe bleibt zwei Punkte hinter dem Tabellen-15. 1. FC Nürnberg, ist seit dem Restart aber weiterhin ungeschlagen.

Im Vergleich zum 0:4 bei Darmstadt 98 am Spieltag zuvor zeigte sich die Elf vom Millerntor stark verbessert. Torhüter Robin Himmelmann rettete das Remis in der 88. Minute mit einer Glanzparade gegen den eingewechselten Jonas Föhrenbach. Im Gegenzug köpfte St. Paulis James Lawrence an den Außenpfosten.

Heidenheim hätte in der ersten Halbzeit durch einen umstrittenen Foulelfmeter in Führung gehen können: Johannes Flum hatte Niklas Dorsch zu Fall gebracht, zuvor aber den Ball berührt - dennoch entschied Schiedsrichter Lasse Koslowski (Berlin) auf Strafstoß. Robert Leipertz setzte den Ball dann allerdings neben das Tor der Gastgeber (26.).

Hofmann stoppt Hannovers Lauf

In Bochum brachte Jordi Osei-Tutu (49.) die Gastgeber mit seinem vierten Saisontor in Führung. Silvere Ganvoula (63.) erhöhte für den VfL, Jonas Meffert (74.) gelang der Anschlusstreffer für die Störche. Dadurch kletterte der VfL mit 35 Punkten auf Rang zehn und blieb im sechsten Ligaspiel in Folge unbesiegt.

Edgar Prib (49.) hatte Hannover nach einer Ecke in Führung gebracht, ehe Karlsruhes Philipp Hofmann in der 71. Minute der Ausgleich gelang. Nach drei Siegen in Folge mussten die Niedersachsen wieder einen Punktverlust hinnehmen.

